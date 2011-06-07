ЕБРР завтра в Житомире проведет конференцию по повышению энергоэффективности

Завтра, 8 июня, в Житомире Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проведет конференцию по вопросам повышения энергоэффективности в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы конференции, работающие над реализацией программы Повышения энергоэффективности в Украине (UKEEP)

В конференции примут участие около 60 руководителей ведущих производственных предприятий региона, руководство Житомира, эксперты и координаторы программы, представители банковских структур.

Справка УНИАН. UKEEP - это кредитный продукт, разработанный Европейским банком реконструкции и развития для украинских частных компаний любого сектора экономики, которые хотят осуществить инвестиции в повышение эффективности использования энергии или создание источников возобновляемой энергии, результатом которых будет сокращение потребления энергии, рост производства собственных энергоносителей или более эффективное использование энергии.