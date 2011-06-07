Котировки фьючерсов на нефть закрылись ниже 100 долл./барр.

Фьючерсы на сырую нефть в понедельник упали на 1,3% и закрылись ниже 100 долларов за баррель, так как трейдеры ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) примет решение увеличить нефтедобычу в ходе своего заседания, которое начнется в среду, передает агентство ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,21 доллара, до 99,01 доллара за баррель. Фьючерсы закрылись ниже 100 долларов впервые с 24 мая.

Все внимание сейчас направлено на Вену, где будет проходить заседание ОПЕК. Фоном заседания служит рост цен на нефть до трехзначных чисел и давление со стороны стран-потребителей увеличить нефтяные запасы. По словам одного из делегатов, ОПЕК, по меньшей мере, рассмотрит возможность увеличить свою устаревшую квоту на добычу на 1,5 млн. баррелей в день. Нынешний лимит на добычу нефти был установлен в 2008 году.

Фактический лидер ОПЕК, министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али НАИМИ сообщил в интервью местной газете, что пока слишком рано говорить об увеличении квоты на нефтедобычу на этой неделе. Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти.

Иран, второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК, в настоящее время председательствующий в этой организации, заявил, что рынок не испытывает недостатка в поставках, и что текущие цены справедливы, что может вызвать волатильную торговлю на новостных заголовках на этой неделе, говорят участники рынка.

Трейдеры считают, что хотя увеличение нефтедобычи ОПЕК пока окажет давление на цены, рост мирового спроса позже в этом году не даст им упасть, если только вновь не наступит мировая рецессия.

Между тем аналитики ожидают, что еженедельные данные по запасам нефти в США покажут умеренное снижение на 900 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей, когда запасы достигли 21-летнего максимума для конца мая.

Данные Министерства энергетики за неделю 28 мая - 3 июня выйдут в 14.30 по Гринвичу в среду. Американский институт нефти представит собственные данные во вторник, в 20.30 по Гринвичу.

Также ожидается, что данные покажут незначительное снижение запасов бензина и небольшой рост запасов дистиллятов, куда входят дизельное топливо и топочный мазут. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, как ожидается, незначительно снизился.

Июльские фьючерсы на бензин RBOB упали в цене на 4,32 цента - до 2,9499 доллара за галлон, самого низкого уровня с 23 мая. Июльские фьючерсы на топочный мазут по итогам торгов упали на 3,93 цента - до 3,0174 доллара за галлон, самого низкого уровня с 27 мая.