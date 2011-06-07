Эксперт: повышение акцизов на горючее спровоцирует рост цен на продукты и другие товары

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей НОВАК считает, что повышение акцизов на горючее спровоцирует рост цен на продукты питания и другие товары.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, комментируя правительственный законопроект об увеличении акциза на бензин с 1 января 2012 года на моторные бензины на 8,8% – со 182 евро до 198 евро за тонну.

По словам эксперта, у Кабинета Министров осталось очень мало источников для наполнения бюджета и он "облагает налогом те товары и услуги, от которых украинцы не могут отказаться".

Кроме бензина, экономист назвал среди таких «товаров» еще коммунальные тарифы.

Следствием увеличения акциза на горючее, по словам А.НОВАКА, станет рост цены бензина, что "спровоцирует цепную реакцию" и потянет за собой рост цен на все другие товары и услуги.

"Транспортные услуги составляют очень большую долю в себестоимости продуктов питания. Поэтому следующим после повышения цен на горючее будет рост цен на продукты питания и другие товары, в которых транспортировка составляет весомую долю себестоимости", - отметил А.НОВАК.

Эксперт напомнил, что доля транспортных расходов, а следовательно, и цены бензина, составляет в структуре цены продуктов питания от 30 до 40%.

Ранее независимые эксперты сошлись во мнении, что цена бензина в Украине с учетом действующей скидки на акциз должна была бы составлять не более 7 грн. за литр. Вместо этого представители компаний по производству горючего считают экономически обоснованной цену около 10 грн. за литр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 3 июня подал на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым предусмотрено увеличение ставок акцизного сбора на бензин, дизельное топливо и другие виды товаров.

В частности, Кабмин предлагает с 1 января 2012 года увеличить акцизный сбор на моторные бензины на 8,8% – со 182 евро до 198 евро за тонну.

Также проект закона предусматривает повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% предлагается повысить с 90 евро за тонну до 98 евро за тонну (на 8,9%), от 0,035% до 0,2% – с 69 евро за тонну до 75 евро за тонну (на 8,7%), от 0,005% до 0,035% – с 62 евро за тонну до 68 евро за тонну (на 9,7%), менее 0,005% – с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%).

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить акциз на печное топливо с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%), а на бензины авиационные – с 28 евро за тонну до 30 евро за тонну (на 7,1%).

7 апреля с.г. Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2011 год", согласно которому временно на три месяца ставки акцизного налога на бензины моторные уменьшены на 50 евро за тонну (с 182 до 132 евро) и на дизельное топливо – на 30 евро за тонну (с 90, 69, 62, 42 – до 60, 39, 32, 12 евро).