Повышение акциза на бензин не повлияет существенно на рост цен - ГНСУ

Повышение акциза на бензин не повлияет существенно на рост цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Олег МАТВЕЕВ.

«Я не думаю, что акциз (повышение акциза – УНИАН) существенно повлияет на цены для потребителей. Расчеты делаются. Я думаю, что перед принятием окончательного решения все будет учтено, в том числе, как это (решение – УНИАН) повлияет на потребителей», - отметил О.МАТВЕЕВ.

По его словам, решение по увеличению акциза на бензин на сегодняшний день окончательно не принято, и ГНСУ является лишь исполнителем принятых Кабинетом министров и парламентом решений.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 июня подал на рассмотрение парламента проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым предусмотрено увеличение ставок акцизного сбора на бензин, дизельное топливо и другие виды товаров.

В частности, Кабмин предлагает с 1 января 2012 года увеличить акцизный сбор на моторные бензины на 8,8% – со 182 евро до 198 евро за тонну.

Также проект закона предусматривает повышение акцизного сбора на дизельное топливо. В частности, акциз на дизельное топливо с содержанием серы более 0,2% предлагается повысить с 90 евро за тонну до 98 евро за тонну (на 8,9%), от 0,035% до 0,2% – с 69 евро за тонну до 75 евро за тонну (на 8,7%), от 0,005% до 0,035% – с 62 евро за тонну до 68 евро за тонну (на 9,7%), менее 0,005% – с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%).

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить акциз на печное топливо с 42 евро за тонну до 46 евро за тонну (на 9,5%), а на бензины авиационные – с 28 евро за тонну до 30 евро за тонну (на 7,1%).