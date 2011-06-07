ТНК-ВР намерена в 2011 году инвестировать в активы в Украине 176 млн. долл.

Группа ТНК-ВР планирует в 2011 году инвестировать в нефтеперерабатывающие и розничные активы компании в Украине 176 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления – главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, из общего объема инвестиций порядка 79 млн. долл. планируется инвестировать в модернизацию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.).

Д.КАЗИМИРО также сообщил, что компания планирует до конца 2011 года завершить ребрендинг АЗС в Киеве и Киевской области в единый формат «ТНК Orange Dot», ранее работавших под торговой маркой «Золотой гепард».

Как сообщал УНИАН, ТНК-ВР намерена в 2010-2013 гг. инвестировать в нефтеперерабатывающие и розничные активы компании в Украине 443 млн. долл. А в 2014-2020 гг. объем капитальных вложений в активы в Украине может составить 765 млн. долл.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных автозаправочных станций, управление АЗС; ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов.