Азаров россиянам: действующий газовый контракт не отвечает реалиям сегодняшнего дня

Москва. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что Украина и Россия найдут взаимовыгодное решение по пересмотру контракта по закупке газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что действующий газовый контракт не отвечает реалиям сегодняшнего дня.

«Мы глубоко убеждены, что действующее соглашение не отвечает реалиям сегодняшнего дня и является достаточно обременительным для Украины и украинской экономики. Мы надеемся, что мы сможем найти взаимовыгодные решения и по этим вопросам и по целому ряду других», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина является самым крупным покупателем и транзитером российского газа. Кроме того, отметил премьер-министр Украины, на сегодняшний день все расчеты за закупаемый газ производятся своевременно.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня отбыл с рабочим визитом в Москву (РФ). Премьер-министры обеих стран проведут заседание двустороннего межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

Основным вопросом для обсуждения в ходе переговоров премьер-министров Украины и России является вопрос снижения цены на газ.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.