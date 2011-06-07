Путин: газовый контракт отражает интересы Украины и РФ, но переговоры будут продолжены

Москва . Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что действующий газовый контракт отражает интересы Украины и РФ, но переговоры будут продолжены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Продавец хочет всегда продать подороже, покупатель всегда хочет купить подешевле – это вечный процесс, но, в конце концов, в ходе диалога принимается какое-то взаимоприемлемое решение. В современном цивилизованном мире венцом этих договоренностей является контракт. У нас контракт есть, он действует, подписан», - сказал В.ПУТИН.

«Мы считаем, что он отражает интересы как российской, так и украинской стороны», - подчеркнул он.

При этом В.ПУТИН напомнил, что Украина получает скидку в размере 100 долл. за 1 тыс. кубометров за пребывание Черноморского флота на территории Украины.

Он напомнил, что в прошлом году, таким образом, Украина сэкономила 2,9 млрд. долл., в январе-апреле этого года – 2,1 млрд. долл.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что цены на энергоносители растут в мире, но не по вине России, поскольку цены на газ привязаны к рыночным ценам на нефть и нефтепродукты.

Он подчеркнул, что формула цены на газ рассчитана не административным путем, а привязана к рынку.

В то же время он отметил, что в ходе переговоров с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ стороны договорились продолжить переговоры.

«Мы готовы рассматривать различные варианты, связанные с обеспечением интересов украинской стороны», - сказал В.ПУТИН, добавив, что Россия проинформировала Украину о ценах, которые платят за газ ее соседи.

«Тем не менее, есть различные варианты, которые позволили нам на эту тему разговаривать, вести диалог и в конечном итоге находить приемлемое решение», - подчеркнул он и добавил, что создана специальная рабочая группа, которая будет работать в области энергетики и прорабатывать этот вопрос.

По словам В.ПУТИНА, эта работа должна вестись на профессиональном уровне.

Как сообщалось, "Газпром" и "Нафтогаз" 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита газа через Украину на 2009-2019 годы. Сейчас Украина добивается пересмотра формулы цены на газ, считая ее несправедливой. Россия заявляет, что ее удовлетворяет действующий контракт, однако она готова рассмотреть предложения Украины.