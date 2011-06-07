Повышение тарифа на транзит газа через Украину приведет к увеличению цены на газ - Путин

Москва. Повышение тарифа на транзит газа через Украину в одностороннем порядке приведет к увеличению цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на пресс-конференции в Москве по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Если будет подниматься в одностороннем порядке транзит, одновременно будет подниматься и цена (на газ)», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что с украинской стороной достигнута договоренность смотреть на эту проблему в комплексе.

В.ПУТИН подчеркнул, что ставка транзита и цена на газ рассчитывается по определенной формуле.

Он подчеркнул, что когда подписывали действующие газовые соглашения, предполагали, что цена на газ и транзит будут рыночными.

«Транзит стал рыночным, таким же, каким пользуется «Газпром» во всех других европейских странах, и цена считается не административным путем, а тоже по формуле. Цена и транзит от друга зависят», - подчеркнул он.