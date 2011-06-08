В Краснодоне на шахте произошел пожар

Вчера в 13.52 в Краснодоне Луганской области на шахте «Самсоновская западная» ГП «Краснодонуголь» на горизонте 956 м в неработающей лаве произошло возгорание деревянных крепов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 671 горняк самостоятельно вышел на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

В 16.10 подразделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.