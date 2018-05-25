Переговоры в Москве: как репортер УНИАН чуть Путина с Азаровым не поссорил

Основной темой заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое прошло в Москве 7 июня, было не столько это самое сотрудничество, сколько анонсированное, прежде всего украинской стороной, изменение формулы цены газа. Даже итоговую пресс-конференцию премьеры Украины и России практически превратили в продолжение дискуссии о необходимости пересмотра газовых контрактов, но уже с участием журналистов. Общаясь с прессой, Николай Азаров и Владимир Путин периодически делали заявления не в ответ на вопросы представителей СМИ, а комментируя высказывания друг друга. В один момент даже перешли на спор.

Сама же встреча премьеров началась во вторник, 7 июня, приблизительно в 16.00 по московскому времени и длилась на час дольше запланированного – почти 2 часа. Переговоры проходили какое-то время в узком кругу сопровождающих лиц, однако большую их часть Н.Азаров и В.Путин общались «с глазу на глаз».

Представители украинской делегации, готовившие встречу, говоря о возможных результатах, отмечали, что, вряд ли стоит ожидать чего-то конкретного. «Переговоры по газу идут очень туго», - сказал один из чиновников.

Члены делегаций, имея достаточно времени в ожидании патронов, использовали его для общения. Некоторые демонстрировали положительный настрой, кто-то просто обсуждал последние новости. Около 18.00 по мск. началось заседание Комитета в расширенном составе.

Во вступительных речах премьеры обменялись дежурными заявлениями по поводу улучшения отношений и увеличения товарооборота между двумя странами после смены власти в Украине. Ни В.Путин, ни Н.Азаров оригинальными не были. Глава российского правительства в очередной раз напомнил, что ждет Украину в Таможенном союзе и ЕЭП, украинского – о необходимости пересмотра газового контракта. Заседание продолжилось за закрытыми дверями.

По его окончанию на пресс-конференции первым взял слово В.Путин. Он достаточно детально рассказал о широком спектре сотрудничества в различных сферах и, конечно, затронул газовую тему, дав понять, что на сегодняшний день аргументы украинской стороны в пользу пересмотра контрактов не сработали.

«Мы подтвердили намерение строго следовать ранее достигнутым соглашениям. Это касается как цен на российские энергоносители, так и надежного транзита энергоносителей через территорию Украины», - сказал В.Путин.

По внешнему виду Н.Азарова было абсолютно понятно, что такое заявление его никак не обрадовало. В ответ он достаточно аккуратно намекнул, что высокая цена на газ негативно отразится на экономике Украины, а это, в свою очередь, отразится и на России. «Если дела в нашей экономике пойдут не очень хорошо, это, наверное, будет влиять и на российскую экономику. Может, в меньшей степени, чем ситуация в российской экономике на украинскую, но тем не менее. Мы бы этого не хотели», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что проблема цены газа остается актуальной и нерешенной. «Я глубоко убежден, что мы с Вами найдем за лето решение тех вопросов, которые мы обсуждали», - заявил Н.Азаров.

После этих слов Н.Азаров и В.Путин собрались уходить, даже начали привставать со стульев, однако пресс-секретарь российского премьера напомнил, что запланированы вопросы журналистов – по два от каждой стороны. Премьеры переглянулись, как бы согласовывая позицию по поводу общения с прессой, и решили остаться.

Первый вопрос, как впрочем и два последующих, касались договоренности об изменении формулы цены газа. «Продавец всегда будет хотеть продать дороже, покупатель – купить дешевле», - заявил В.Путин. Он дал понять, что конкретно об этом говорить рано, однако отметил, что есть варианты, которые бы «позволили разговаривать и вести диалог», и этим займется рабочая группа специалистов на корпоративном уровне.

Н.Азаров позитивно оценил это заявление, и не преминул напомнить один из аргументов Украины – несмотря на то, что Россия называет формулу «идеальной», почему-то по ней стоимость газа для Украины получается выше, чем для соседних европейских стран. «Значит что-то в ней все-таки не идеально… Есть о чем поговорить. Очень важно, что Владимир Владимирович согласился на эту тему разговаривать», - высказал Н.Азаров мысль, прозвучавшую из его уст почти крамольно. Он еще раз, теперь уже скорее для российской прессы, подчеркнул, что Украина никаких скидок по цене не просит, а лишь добивается справедливого подхода к ее формированию.

Такое заявление украинского премьера, похоже, не очень пришлось по вкусу В.Путину. В ответ он сказал, что для Украины действует абсолютно такая же формула, как и для других стран Европы, и какие-то корректировки в нее Россия вносить не собирается. «Это универсальная формула. Она не является исключением для Украины», - заявил В.Путин. Однако, так и не пояснил, почему же цена-то для Украины все-таки оказывается выше, чем для стран европейских и от России более нас отдаленных. При этом он подчеркнул, что формула тарифообразования на транзит газа через Украину также является рыночной и если украинская сторона захочет поднять тариф на транзит, то это приведет к росту цены на газ. «Если будет подниматься в одностороннем порядке транзит, одновременно будет подниматься и цена», - сказал он.

Учитывая, что сомнения в справедливости газовых формул для Украины не высказывают лишь в России, наши журналисты решили развить эту тему.

Корреспондент УНИАН попросил В.Путина объяснить, почему при универсальных и одинаковых для всех потребителей формулах как по цене, так и по транзиту, для Украины цена газа выше, чем для европейских стран, а размер тарифа – ниже (ставка транзита российского газа по территории Украины в первом квартале 2011 г. выросла на 2,2% - до 2,84 долл. за тысячу кубометров на 100 км, по сравнению с 4-м кварталом 2010 года. С 1 января 2010 года ставка транзита стала рыночной и рассчитывается по общепринятой европейской формуле).

«У Вас искаженная информация», - парировал В.Путин.

«Чем она искажена?», - спросил корреспондент.

«Ценовыми показателями на транзит и на цену», - ответил российский премьер.

«В Европе есть транзит по 5 - 6 - 7 долларов», - попытался отстоять свою правоту корреспондент, на что В.Путин достаточно жестко отметил: «Транзит такой же, как во всех других европейских странах». Он заявил, что в странах Европы цена газа выше, а тариф на транзит одинаковый.

«Не на много, но практически для всех основных потребителей в Европе газ дороже, чем для Украины. Польша рядом с Украиной – дороже. В Германии не на много, но тоже дороже. Но у нас с Германией есть совместное предприятие», - пояснил В.Путин.

В этот момент Н.Азаров не сдержался и вступил в дискуссию. «По транзиту он (корреспондент УНИАН. - авт.) прав. По цене на газ - мы будем обсуждать на комиссии, а по цене на транзит - он прав», - заявил украинский премьер, чем вынудил российского коллегу отвлечься от общения с журналистами и начать диалог уже с ним.

«Надо смотреть формулу. Мы долго спорили. Знаете, я понимаю политическую составляющую. Все, что делалось прежним руководством, было плохо. То, что делается сегодня, – хорошо. Так всегда и везде. Украина не исключение… Я могу сказать, что споры с правительством Тимошенко были очень жесткими. И они нам поставили жесткие условия. Если рыночное ценообразование на газ, то рыночное ценообразование и на транзит», - заявил В.Путин, обращая свои слова не столько к журналистам, сколько к украинскому коллеге. При этом он отметил, что транзит газа идет не по сложной территории. «Не по горам идет и не по сложным участкам», - сказал В.Путин.

Во время этого спича, судя по лицу, резвостью своего патрона был приятно удивлен пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Но, наверное, и он не мог ожидать, что тема транзита настолько заденет В.Путина.

При этом российский премьер не унимался. Поднятый вопрос транзита его разозлил и то ли сгоряча, то ли проговорившись, он заявил, что Россия заинтересована в перспективе вообще отказаться от услуг транзитных стран, перейдя на поставки газа через Южный и Северный потоки.

«Мы сейчас сделали Северный поток по дну Балтийского моря. Меньше, чем за два года построили. 27 с половиной миллиардов (кубометров газа) будем транзитировать и никому платить не будем. На следующий год еще 27 с половиной миллиардов запустим – будет 55 миллиардов. Потом сделаем Южный поток, и тоже никому не будем платить. Знаете, мы заинтересованы, чтобы уйти от транзитных стран вообще. Вот с Китаем сейчас договариваемся строить. Но это будет - Россия-Китай. Но если есть транзитная страна, то есть и рыночное ценообразование на транзит. И не надо привязывать транзит к цене на газ», - заявил В.Путин.

Углубляясь в тему, он отметил, что не Россия создает условия для повышения стоимости энергоресурсов. «Не мы же создаем условия, что цены на энергоносители растут. Что мы Ираком занимались? Нет. Мы занимались игрой на биржах?.. Мы что ли сделали такую ситуацию? Нет. Кто Северной Африкой занимается? Мы? Нет. Ираком кто занимался? Мы? Нет. Так складывается мировая конъюнктура по разным причинам. Мы здесь не при чем… Но надо платить», - сказал российский премьер.

Словами коллеги был несколько удивлен глава украинского правительства.

«Россия - великая страна… Но главное - не при чем», - резюмировал с улыбкой Н.Азаров выступление В.Путина, чем несколько разрядил достаточно напряженную от неожиданной речи ситуацию в зале.

В.Путин, напомнив, что во время падения цен на энергоносители Россия несла потери, но ей тогда никто не помогал, решил завершить общение с прессой на позитивной ноте. «Мы договорились с Николаем Яновичем, что этот диалог мы не сбрасываем со счетов. Мы понимаем проблемы», - сказал он.

После пресс-конференции в Москве Н.Азаров дал интервью одному из российских телеканалов и вылетел в Вену для участия в экономическом форуме.

Между тем, насколько удалось узнать позицию украинского правительства, в газовых переговорах с Россией основной задачей является добиться снижения цены с минимальными потерями для страны и доказать несправедливость контрактов путем анализа и сравнения их с аналогичными, заключенными с другими странами. В правительстве Украины заявляют, что прекрасно осознают невозможность относительно быстро достичь положительных результатов в переговорах. А на сегодняшний день большим плюсом считают создание рабочей группы для анализа условий закупки газа.

Юрий Дощатов (УНИАН)

Москва