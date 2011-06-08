ЕБРР презентовал в Житомире Программу повышения энергоэффективности в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) презентовал сегодня в Житомире Программу повышения энергоэффективности в Украине (UKEEP).

Как передает корреспондент УНИАН, в состоявшейся конференции-презентации приняли участие финансовые эксперты UKEEP, ее менеджеры и координаторы, руководство города, а также руководители ведущих промпредприятий Житомира и области.

Программу представил финансовый эксперт UKEEP Николас АНДЕРССОН.

Он отметил, что "UKEEP - это кредитный продукт, разработанный Европейским банком реконструкции и развития для украинских частных компаний любого сектора экономики, которые хотят осуществить инвестиции в повышение эффективности использования энергии или создание источников возобновляемой энергии».

Кредитная линия программы UKEEP предоставляется через услуги банков-посредников, которые выдают займы украинским частным компаниям, подавшим заявки на финансирование UKEEP. Роль банков-посредников выполняют "Укрэксимбанк", банк "Форум" и "OTP Банк". ЕБРР выделил на эту программу 150 млн. долларов через указанные банки. Типичный размер проектного кредита составляет в среднем 2-5 млн. долларов, хотя ограничений не существует. Условия выдачи кредитов эксперт определил как очень выгодные для предприятий.

В данный момент программой UKEEP уже освоено в Украине более 100 млн. долл. на проекты по энергоэффективности в разных отраслях производства - на ОАО «Ивано-Франковский хлебзавод», на заводе «Энергомаш» в Харькове и д.

При этом Н. АНДЕРССОН уточнил, что речь идет об инвестициях, результатом которых будет сокращение потребления энергии, рост производства собственных энергоносителей или более эффективное её использование. «UKEEP предоставляет бесплатную техническую помощь международных экспертов по энергоэффективности компаниям, у которых есть проекты, отвечающие условиям финансирования UKEEP. Если проект окажется реальным для воплощения, UKEEP предоставляет возможность займа для осуществления данного проекта»,- сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что Украина потребляет втрое больше электроэнергии, чем европейские страны. Уровень потребления энергоносителей в Украине значительно больше, чем в странах Евросоюза, а значит, потенциал для развития эффективного использования энергии в украинских, и в частности в житомирских, компаниях является огромным. "Уровень инвестиции в эту отрасль в Украине находится на начальной стадии", - сказал Н. АНДЕРССОН.

Городской председатель Владимир ДЕБОЙ сообщил, что «в Житомире уже давно и успешно внедряются на предприятиях энергосберегающие технологии, но для продолжения этой работы нужны кредиты».

При этом В. ДЕБОЙ сказал, что средства ЕБРР планируют привлечь, в частности, для работы житомирских КП «Водоканал» и КП "Житомиртеплокоммунэнерго".