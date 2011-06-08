Соколовский: Россия не согласится на пересмотр газовых контрактов до 2019 года

Бывший представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сомневается, что Россия согласится на пересмотр газовых контрактов до срока их окончания в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя итоги переговоров премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, которые состоялись 7 июня в Москве.

"Российская сторона не для того подписывала эти газовые контракты, чтобы потом их менять. Я прогнозирую, что до 2019 года российская сторона будет затягивать этот вопрос по пересмотру цены на газ. А когда мы уже достигнем 2019 года, тогда уже разговор наберет совсем другие обороты", - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его мнению, сейчас команде власти необходимо менять энергетическую стратегию страны и реформировать все секторы экономики для обеспечения сокращения объемов потребления природного газа, увеличения доли использования альтернативных видов энергоносителей и сжиженного газа.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также считает слабым аргумент премьер-министра Н.АЗАРОВА о повышении ставки транзита российского газа по территории Украины в случае отказа российской стороны уменьшить цену на природный газ для Украины.

"Украина сегодня на транзите зарабатывает аж 1,5 млрд. долларов. Для нормально функционирующей экономики это не те деньги, за которые можно торговать независимостью Украины или независимостью украинской экономики. Я убежден, что если бы Украина готовилась быть нетранзитным государством, как, например, Венгрия, то трагедии бы не было. Если будет транзит и будут дополнительные заработки - хорошо, а не будет - беды не должно быть", - объяснил он.

"В итоге можно сказать, что вчера не произошло ни прорыва, ни провалов. Состоялась "галочка" в очередных переговорах", - убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО считает, что действующие газовые контракты будут пересмотрены до срока их завершения.

"Я думаю, что не будут ждать 2019 года. Реальные политические процессы в Украине и извне таковы, что корректировать соглашения 2009 года будут. Я не вижу другого выхода. Возможно, не будет новое соглашение, а его коррекция. Между прочим, крепостничество - это не только в невыгодной для нас формуле определения цены на газ, а еще и в том, что мы вынуждены закупать стабильный объем газа. Это тоже крепостничество", - убежден политолог.