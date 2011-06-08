„Галнафтогаз” к 2017 году намерен увеличить количество АЗС на 70%

Варшава . Один из крупнейших торговцев нефтепродуктами в Украине концерн „Галнафтогаз” планирует к 2017 году расширить свою сеть до 550 автозапровочных станций во всех областях страны с действующих на начало мая 320 АЗС в 23 из 25 регионах.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил представитель „Галнафтогаза” Роман ПЫЛЫПИВ.

Он отметил, что на реализацию этих целей компания намерена потратить от 400 до 420 млн долларов.

„Количество АЗС к 2016-2017 году должно составить плюс-минус 525-550 станций. Стратегическая цель – вплотную приблизиться к игроку номер 1 на рынке и покрыть АЗС всю территорию Украины”, - сказал он.

Согласно презентации компании, которой располагает УНИАН, „Галнафтогаз” в прошлом году по количеству АЗС занял третье место в Украине после группы „Приват” и WOG, которые владели около 1,6 тыс. и 350 станций соответственно из 6,2 тыс. всех заправок в стране.

В то же время по доле в рынке – около 12% – „Галнафтогаз” опередил WOG с его почти 10%. Доля группы „Приват” составила более 30%.

Согласно документу, „Галнафтогаз” намерен открывать новые АЗС в городах-миллионниках и на автотрассах, концентрируясь на предоставлении высокого качества услуг.

Компания также намерена развивать направление продажи дополнительных товаров и услуг на своих заправках.

С 2001-го до мая 2010 года компания увеличила количество входящих в ее сеть АЗС более чем вдвое, а доля брендовых станций «ОККО» возросла с около 20% до 90%.

Как сообщал УНИАН, «Галнафтогаз» планирует привлечь на фондовом рынке в конце текущего или начале следующего года около 200 млн. долларов на свое развитие.

Справка УНИАН. "Концерн Галнафтогаз» (Львов) создан в 2001 году на базе предприятий, занимающихся продажей нефтепродуктов в западных областях Украины.

В 2005 году компания разместила депозитарные расписки на Франкфуртской бирже, а в 2010 году ее бумаги включены в листинг Украинской биржи.