Кабмин не осмелится подать в Стокгольмский арбитраж иск к России по газовым контрактам - эксперты

Правительство Украины не осмелится на иск к России в Стокгольмский арбитраж относительно газовых контрактов 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя итоги переговоров премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, которые состоялись 7 июня в Москве.

"Я думаю, что власть не отважится. С россиянами лучше не судиться, а договариваться. Это давно понял весь мир. Есть две альтернативы: с Россией можно или договариваться, или воевать. Украине вторая альтернатива никак не подходит, поэтому первый вариант - договариваться - это почти единственный вариант", - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, международное право рассматривает такие контракты как договоренность хозяйствующих субъектов. "Нужно очень детально себе уяснить, что контракты выписаны таким образом, что как бы мы их ни трактовали, все равно с точки зрения международного права это контракты между хозяйствующими субъектами, где отметаются всевозможные правительственные или политические договоренности. Контракты с точки зрения международного права - абсолютно на стороне россиян", - считает эксперт.

В то же время В.ФЕСЕНКО не исключил возможности обращения в Стокгольмский арбитраж в случае смены руководства Кабинета министров Украины.

"Можно переводить этот конфликт в иную плоскость, подталкивать россиян. Но АЗАРОВ на это не пойдет. Это зависит от того, кто будет новым премьер-министром. Там можно будет несколько иначе оценить ситуацию. Я думаю, что судебное разбирательство - это крайний вариант. И скорее нет, чем да. Но я бы не давал стопроцентной гарантии", - сказал он.

"Что касается Стокгольмского арбитража - здесь есть и риски, и слабая позиция украинской стороны. Лучше договариваться", - убежден В.ФЕСЕНКО.