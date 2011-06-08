У «Запорожстали» возникли проблемы с растаможиванием энергосберегающего оборудования

Металлургический комбинат «Запорожсталь» уже в течение 5 месяцев не может получить на таможне оборудование, предназначенное для использования пылеугольного топлива (ПУТ) в металлургическом производстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор ОП «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сообщил на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске 8 июня.

При этом В.ХАРАХУЛАХ напомнил, что закон об энергосбережении предусматривает ряд таможенных и налоговых льгот для предприятий, реализующих проекты по повышению энергоэффективности, в том числе и по внедрению технологии вдувания ПУТ в металлургическом производстве.

Глава «Металлургпрома» сообщил, что «Запорожсталь» закончила весь цикл подготовки и ввела в эксплуатацию установку по вдуванию пылеугольного топлива. Однако, по словам В.ХАРАХУЛАХА, возникла проблема с завозом оборудования для склада углеподготовки углей для ПУТ. Данное оборудование было произведено Южно-Уральским машиностроительным заводом и пересекло границу Украины 1 января 2011 г.

«И вот уже 5 месяцев «Запорожсталь» не может растаможить это оборудование», - отметил В.ХАРАХАЛУХАХ и добавил: «Сначала таможенное ведомство заявляло: это не то, это непонятно вообще для чего. Теперь главный аргумент таможенной службы – несовершенство законодательства. Какое еще законодательство нужно совершенствовать, если в законе об энергосбережении и энергоэффективности все четко сказано по поводу таможенных и налоговых льгот? Если есть четкий перечень предприятий, которые свои объекты заявили на реконструкцию? Какие еще должны быть нормативные акты, чтобы таможенной службе было понятно, что все должно быть в соответствии с законом и никак иначе».

Комментируя тему взаимоотношений «Запорожстали» с госорганами В.ХАРАХУЛАХ напомнил участникам совещания «эпопею с «АрселорМиттал Кривой Рог», когда в 2010 г. предприятие в течение более 6 месяцев не могло растаможить угли для коксования.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июне 2010 года стало известно, что группа российских инвесторов, интересы которой представляли ВЭБ и ИК “Тройка Диалог”, стала владельцем контрольного или близкого к нему пакета акций меткомбината “Запорожсталь”.