Достройка ХАЭС: атомная энергетика долгов не прощает

Завершение «атомного» долгостроя на Хмельницкой АЭС становится ближе с каждым днем. Осталось лишь решить вопрос с ценой российского кредита на достройку 3-го и 4-го энергоблоков и процесс пойдет по нарастающей. Нам обещают, что в итоге страна получит два новеньких российских реактора повышенной безопасности, а вместе с ними - дешевую электроэнергию. Все довольны, а больше всех «Росатом» с «Энергоатомом», как говорится, дружбе - крепнуть. Только экологи продолжают повторять свою мантру о вреде ядерной энергетики. К тому же, в случае с достройкой энергоблоков ХАЭС экологические организации заявляют и о намеренном введении в заблуждение общественности по поводу технических деталей проекта и его экономической обоснованности. Существует мнение, что относительно недорогая электроэнергия, вырабатываемая АЭС, остается таковой только до того момента, пока не включена в ее цену реальная стоимость работ по демонтажу отработавших свой срок ректоров. Таким образом, российский кредит на достройку ХАЭС еще больше усложнит для Украины вопрос выведения из эксплуатации старых энергоблоков. Проще говоря, пока мы одалживаем у атомной энергетики, навешивая на нее еще и кредиты, но время расплаты придет рано или поздно.

Увы, в ситуации с украинско-российской достройкой энергоблоков прослеживаются малоприятные аналогии с вопросом газовых взаимоотношений. Выбирая по высокой цене явно ненужные стране объемы газа, Украина в кризисное для всех время фактически финансово поддерживает Россию (и ее газовые госмонополии). В атомной энергетике, похоже, все аналогично - достраивая блоки, мы загружаем заказами и работой российских атомщиков. При существующем переизбытке электроэнергии! Богатая страна - Украина?!

Как оценим, так и повлияем?

Когда речь идет о достройке ХАЭС, нельзя не упомянуть об основных претензиях экологов к этому проекту. Как заявил координатор энергетических программ Национального экологического центра Украины Артур Денисенко, на общественных слушаниях были представлены документы, которые не отображают реальных угроз возможных аварий на ХАЭС.

По его словам, важнейший из них – Оценка влияния на окружающую среду (ОВНС) – существует в двух вариантах: один «смягченный» – на сайте Хмельницкой АЭС, другой, более жесткий – на сайте НАЭК «Энергоатом». «Нам неизвестно, какой именно из них показали жителям Хмельницкой области, поэтому можно говорить о фальсификации общественных слушаний в мае. Это является поводом для отмены их результатов», - считает А.Денисенко.

По большому счету, общественные слушания по достройке ХАЭС являются формальностью, которую согласно закону необходимо соблюсти. К тому же, как отмечают в «Энергоатоме», процесс обсуждения с общественностью данного вопроса еще не завершен. Так что возмущение экологов вряд ли будет иметь какие-то реальные последствия для проекта. Тем не менее, на некоторых технических нюансах остановиться все же стоит. В первую очередь, по мнению экологов, выбранная для реализации на ХАЭС реакторная установка является экспериментальной, в мире нет опыта ее эксплуатации.

Эксперт по ядерной энергетике российского экологического объединения «Беллона» Андрей Ожаровский отмечает, что украинские специалисты из «Энергоатома» признают неотработанность системы безопасности реакторной установки В-392, предлагаемой «Росатомом» для установки на 3-м и 4-м энергоблоках ХАЭС, которые в целом будут представлять собой уже опробованную конструкцию энергоблоков типа ВВЭР-1000. «Корпус ректора абсолютно новый, никогда ранее такой не изготавливался. Главные циркулярные насосы, являющиеся ключевым элементом безопасности реактора, не опробованы. Не известно будет новая циркулярная установка, охлаждающая работающий реактор, лучше ранее применявшейся на ВВЭР-1000, или хуже», - отметил эксперт.

Вопиющим фактом введения общественности в заблуждение, по мнению А.Ожаровского, являются прописанные в ОВНС показатели выбросов радионуклидов в случае аварии. «Это один из важнейших параметров, дающих возможность оценить риски в случае запроектной аварии, такой как произошла в Чернобыле или на Фукусиме»,- отмечает эксперт. При этом, по его мнению, украинские атомщики находятся сегодня в очень странном положении, так как они вынуждены не критически воспроизводить рекламные проспекты корпорации «Росатом». «Людей пытаются на полном серьезе убедить в том, что новые реакторы на ХАЭС даже в случае аварийного разрушения не будут опасны для окружающей среды на расстоянии свыше 30-40 километров. На самом деле это не так, в качестве доказательства можно привести европейские проекты, обсуждавшиеся еще до Фукусимы. Так, финская компания «Фенновойма» в своем проекте нового реактора заявила четкую цифру выбросов радионуклидов в случае запроектной аварии — 10 в 14-й степени беккерелей цезия-137. Законом Финляндии установлено, чтобы атомщики не приуменьшали угрозу в случае разрушения реактора. При этом в ОВНС для 3-го, 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС выбросы в случае аварии приуменьшаются в сравнении с финскими расчетами в 2000 раз», - утверждает российский эколог.

Он также отметил, что в ОВНС отсутствуют расчеты относительно того, выдержит ли защитный колпак энергоблока падение какого-либо летательного аппарата. По его словам, хотя вероятность такой ситуации не так уж и велика, но во многих странах этому вопросу уделяется очень серьезное внимание.

Если опасно, то должно быть хотя бы выгодно

Учитывая высокую степень опасности, которую представляют АЭС в случае аварии, логичным было ожидать достаточно обоснованных экономических предпосылок для их строительства. Но и тут есть вопросы. В очередной раз демонстрируя, что экологам полностью чужд «ложный патриотизм», А.Ожаровский призвал украинские власти не позволять «Росатому» внедрять свои экспериментальные проекты на территории Украины. «Пока не подписан договор со Сбербанком РФ о финансировании достройки энергоблоков на ХАЭС, никакие штрафные санкции за отказ от этого проекта Украине не грозят. Экономический эффект от отказа достраивать энергоблоки на ХАЭС будет для Украины исключительно позитивным. Вы не попадете в кредитную зависимость от России. Нужно помнить о том, что «Росатом» не дает фиксированную цену этого проекта, а предлагает работать согласно логике открытой сметы. Такой подход позволит России пересматривать стоимость достройки ХАЭС уже в ходе реализации работ. Мировой опыт говорит о том, что атомная промышленность идет на все, чтобы вначале смету заказа снизить, а затем поднять. Пример — французская корпорация AREVA, которая уже на 2 млрд. евро превысила изначальную сметную стоимость (3,2 млрд. евро) строительства АЭС «Олкилуото» в Финляндии», - добавил эксперт.

Стоит отметить, что НАЭК «Энергоатом» предварительно оценил строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в 33 млрд. грн. Так что и у нас, в случае работы по «открытой смете», превышение стоимости проекта может составить весьма приличную сумму.

Руководитель инфоцентра Украинской экологической ассоциации "Зеленый мир" Сергей Федоринчик убежден, что у электроэнергии, которую будут вырабатывать новые блоки ХАЭС, отсутствует рынок сбыта. «В период до 2020 года юго-западная энергосистема Украины будет избыточной даже без учета новых энергоблоков ХАЭС. То есть, экономической необходимости в этих энергоблоках нет. В ТЭО достройки энергоблоков ее попытались придумать, в частности, предполагается экспортировать электроэнергию ХАЭС в Россию, Беларусь, Молдову и страны ЕС. Но эти планы абсолютно ни чем не обоснованы, так как нет никаких гарантийных писем от правительств этих стран или ЕС с подтверждением их заинтересованности в украинской электроэнергии», - сказал С.Федоринчик. По его мнению, «все наши предположения вилами по воде писаны, т.к. сейчас тот же Европейский Союз много вкладывает в возобновляемые источники электроэнергии и энергосбережение. Потребности ЕС в электроэнергии будут постоянно сокращаться, и удовлетворяться за счет возобновляемой энергетики — ветровой, солнечной и так далее. По прогнозам экспертов, в Европе уже к 2015 году стоимость электроэнергии из возобновляемых источников сравняется с электроэнергией из традиционных, а далее она будет только дешеветь».

Если говорить о внутриукраинском потреблении электроэнергии ХАЭС, то, по данным А.Ожаровского, установленная мощность атомных станций Украины составляет 26% общей мощности электрогенераций страны. «Однако, фактически электроэнергия, производимая на украинских АЭС, составляет около 47%, это говорит о том, что остальная энергетика не используется, чтобы дать работу атомщикам», - отметил эксперт.

Дополним эти мнения общеизвестным фактом. Электроэнергия украинских АЭС, будучи самой дешевой, миксируется на энергорынке с ценой электроэнергии, вырабатываемой угольными теплоэлектростанциями. Последние же поставляют электроэнергию по максимально высокой для рынка цене. Так что, скоре всего, тут речь идет не столько о желании дать работу АЭС, сколько о необходимости за счет атомной энергетики позволить украинской экономике переварить слишком дорогую угольную электроэнергию. В общем, несмотря на обоснованную критику со стороны экологических организацией, атомщикам тоже есть что сказать в свое оправдание.

У атомщиков есть повод обижаться на экологов

Относительно отработанности технологии реакторной установки В-392 генеральный директор «Атомпроектинжиниринга» Владимир Бронников сказал, что на каждой АЭС имеется новое оборудование, которое прошло только стендовую проверку. «Для того, чтобы провести испытания в условиях действующего энергоблока, придется смоделировать аварию в натурном масштабе, но ясно, что этого никто делать не будет. Таким образом, доказать надежность некоторого оборудования можно только экспериментальным путем, что и было сделано по отношению к системам безопасности на В-392», - пояснил гендиректор «Атомпроектинжиниринг».

По его словам, отдельные образцы нового оборудования российской разработки, которое планируется установить на 3-м и 4-м энергоблоках ХАЭС, сейчас испытываются на атомных станциях в Китае, а затем будут применяться в индийском проекте. «Мы считаем, что к тому моменту, когда реакторная установка на В-392 будет введена в эксплуатацию на энергоблоках ХАЭС, она будет уже достаточно испытана и изучена в процессе эксплуатации», - подчеркнул В.Бронников.

В свою очередь, директор по проектам и инвестициям «Атомпроектинжиниринг» Геннадий Сазонов признал, что атомная энергетика достаточно дорогая и в Украине на ее развитие денег нет. «Почему мы собственно и работаем с Россией по кредиту. Сегодня позиция основных европейских инвесторов, вкладывающих в энергетику, остается неопределенной. Западная Европа мечется между различными видами энергетики, каждый год меняя планы, в России тоже самое. Главный вопрос — а что же строить? Нет сегодня четкой позиции ни у одного государства, как же обеспечить энергией свое будущее. Даже если вы предложите проект теплоэлектростанции вместо атомной, то не факт, что вам на него деньги дадут, именно исходя из экологических соображений», - отметил Г.Сазонов.

Никто не спорит - действительно, по уровню вредных выбросов в атмосферу некоторые украинские ТЭС в обычном рабочем режиме дадут огромную фору АЭС. Другое дело, что аварии на ТЭС не приводят к таким глобальным катастрофам, как на атомных станциях. Экологи во всем мире прекрасно осознают несовершенство теплоэлектростанций с точки зрения вреда для окружающей среды и их вклада в глобальное изменение климата. Но все же атомные станции в глазах «зеленых» являются безусловным злом, тогда как право на существование всех других видов электростанций вполне может обсуждаться даже с наиболее радикальными защитниками экологии. Наверное, это не совсем взвешенная позиция и она, безусловно, обижает украинских атомщиков. Как отметил В.Бронников, сегодня украинская энергетическая стратегия в значительной степени ориентирована на развитие угольной энергетики. «Но что нас больше всего удивляет, так это то, что на фоне всех «за» и «против», приведенных в энергетической стратегии относительно атомной энергетики, этого совершенно не сделано по отношению к угольной. Тогда, как известно, что добыча угля в Украине крайне затруднена и вопрос модернизации украинских угольных электростанций стоит крайне остро. Я уверен, что если к угольным станциям будут предъявлены такие экологические критерии, как к атомным, то мы выйдем на очень высокую цену электроэнергии, вырабатываемой ТЭС, которая вряд ли окажется нам по карману», - подчеркнул глава «Атомпроектинжиниринга».

Европейская практика и украинская теория

Противники достройки ХАЭС особенно налегают на тот факт, что после аварии на Фукусиме в Европе всерьез заговорили о полном отказе от атомной энергетики. Напоминают они и о том, что Германия приняла решение не позднее 2022 года закрыть все АЭС, а также советуют Украине брать с нее пример. В то же время, в Брюсселе полагают, что при реализации данного плана Берлин столкнется с "финансовыми проблемами", поскольку ему придется инвестировать колоссальные суммы в развитие альтернативных источников энергии. Кроме того, Еврокомиссия опасается, что при расширении сети угольных электростанций Германия может не достичь заявленных ею целей по охране климата. Если вспомнить об огромнейшей разнице в размерах немецкого и украинского ВВП, то для Украины такой опыт становится совершенно неприемлемым.

К тому же некоторые государства Евросоюза, в частности Франция и Великобритания, расценивают политику Берлина как "истерическую" и считают, что Германия хочет навязать ее всем остальным странам. Вместе с тем, французские власти убеждены, что атомная энергетика - "решение будущего", без которого невозможно выполнить обязательства по защите климата. Как известно, Франция удовлетворяет четыре пятых своей потребности в электроэнергии за счет АЭС. Интересно, что даже сторонники решения Германии прогнозируют увеличение импорта электроэнергии в страну не откуда-нибудь, а именно из Франции.

В этой связи стоит обратить внимание на Энергетическую стратегию Украины до 2030 года, которая сейчас находится в состоянии корректировки, а ее принятие в новом варианте ожидается до конца текущего года. В.Бронников в частности отметил, что сейчас АЭС производят около 50% всей украинской электроэнергии. По его прогнозу, в ближайшие 20 лет доля атомной энергетики будет составлять не менее 60%. Он предположил, что подобное соотношение будет отражено и Энергетической стратегии. Из этого следует, что Украина явно тяготеет к французской энергетической модели.

Перспективы украинских АЭС - не вводим, но и не выводим

Но если Франция имеет ресурсы и научный потенциал для постоянного совершенствования технологий и строительства новых энергоблоков, то для Украины ключевой проблемой остается выведение из эксплуатации отработавших свой срок реакторов. На этом фоне знаковым выглядит заявление экперта-консультанта Людвига Литвинского, который убежден, что выведение энергоблоков украинских АЭС из эксплуатации если и начнется, то ближе к 2030 году. «Мы уже продлили срок эксплуатации двух наиболее старых энергоблоков на Ривненской АЭС на 20 лет. Таким образом, в период до 2030 года если выведение энергоблоков из эксплуатации и начнется, то произойдет это в конце данного периода. За следующие 20 лет ожидается продление сроков эксплуатации 1-го и 2-го блоков Южно-Украинской АЭС, а это означает, что в разумно обозримый период снятия с эксплуатации энергоблоков происходить не будет. Но единственное, что нам нужно сделать к 2030 году - накопить средства для выведения энергоблоков АЭС с эксплуатации», - отметил эксперт.

Понятно, что большинство из функционирующих на сегодня 15 энергоблоков 4-х украинских АЭС придется выводить из эксплуатации в 2030-ом, а остальные - к 2040-ому. Исключением можно считать 4-й энергоблок РАЭС, сданный в эксплуатацию в 2004 году, ну и, конечно, 3-й и 4-й энергоблоки ХАЭС, если они будут достроены. При этом Л.Литвинский убежден, что нижняя граница доли электроэнергии, производимой в Украине атомной генерацией, составляет 40% общего объема производимой электроэнергии. «В противном случае, цены на электроэнергию у нас станут такими, что экономика просто ляжет. Как бы мы не хотели расширять долю «зеленой» электроэнергетики, у нас просто нет альтернативы. Верхняя граница доли атомной электроэнергии составляет 70% и это уже можно назвать складыванием яиц в одну корзину. Если граница атомной энергетики превышает 70%, то страна рискует оказаться без энергообеспечения в случае остановки ядерных объектов по какой-либо причине. В частности, речь может идти о том, что потребуется резко повысить безопасность атомных реакторов, а до этого момента временно остановить их работу. Поэтому оптимальный вариант для украинских АЭС - 50% общего объема всей украинской электроэнергии», - убежден Л.Литвинский.

Возникает вопрос - каким образом без ввода новых мощностей сохранить за атомной энергетикой 50-ти процентную долю на украинском энергорынке? С одной стороны, можно надеяться, что в новой редакции Энергетической стратегии до 2030 года на него будет дан ответ.

Но вот проблема - если кредитное соглашение с Россией на достройку двух энергоблоков ХАЭС будет подписано, а потом окажется, что в Энергетической стратегии не будет предусмотрен ввод других новых энергоблоков, то что тогда? Наиболее вероятный сценарий выглядит следующим образом: атомная энергетика продолжит работать на сохранение приемлемой цены электроэнергии, поддерживая тем самым существование угольной промышленности Украины. Естественно, для этого атомщикам придется сохранять низкие тарифы на свою энергию. При этом на них будет висеть кредит за достройку ХАЭС. В этих условиях рассчитывать на наполнение фонда выведения украинских АЭС из эксплуатации не то что трудно, а, наверное, даже глупо. В итоге, после 2030 года старые реакторы будут остановлены, а их демонтаж и захоронение ядерных отходов отложат до лучших времен. Так не лучше ли подождать с достройкой ХАЭС, а для начала разобраться, будем ли мы продолжать развивать атомную энергетику и есть ли у нас для этого средства. Иначе рискуем получить вместо одной ЧАЭС целых пять замороженных атомных станций с очень смутными перспективами появления на их месте пресловутых «зелених галявинок», которые нам когда-то обещали. Зато те, кому выгодно продавать дорогой уголь на украинские ТЭС, останутся не в накладе, ну и "Росатом" вряд ли даст себя обидеть. А это, наверное, главное.

Петр Черных (УНИАН)