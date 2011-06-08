Глава «Росатома»: строительство 3-го и 4-го блоков на ХАЭС лучше начать с нуля

Москва. Глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО считает, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС лучше начать с нуля, предварительно разобрав имеющиеся конструкции.

Об этом он сказал сегодня собственному корреспонденту УНИАН в РФ в ходе международного форума «АТОМЭКСПО 2011» в Москве.

По словам С.КИРИЕНКО, органы надзора и эксплуатирующие организации Украины должны принять решения, считают ли они возможным использовать имеющие сооружения на 3-м и 4-м блоках ХАЭС, или в свете событий на АЭС «Фукусима-1» целесообразно поступить как в Болгарии, где были разобраны все старые железобетонные конструкции и начато строительство с нуля.

«На наш взгляд, это более надежное решение. Насколько я знаю, примерно об этом думают и наши украинские коллеги», - сказал С.КИРИЕНКО.

При этом он не уточнил, на каких условиях будет выдан кредит со стороны России на проведение строительных работ.

«Идет соответствующая работа, главная работа - достижение соответствующего финансового соглашения», - сказал С.КИРИЕНКО.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России. Кредит необходим для финансирования разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, а также на закупку оборудования с длительным циклом изготовления в рамках достройки ХАЭС.

НАЭК «Энергоатом» оценивает стоимость строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) в 33 млрд. грн. Такая предварительная оценка дана в проекте технико-экономического обоснования строительства блоков, разработанном ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" по заказу атомного оператора. Комплексную государственную экспертизу ТЭО планируется завершить до конца этого года.

Ранее генеральный директор «Атомпроектинжиниринга» Владимир БРОННИКОВ заявлял, что то в случае принятия решения об использовании части существующих конструкций при достройке энергоблоков ХАЭС, будет сэкономлено около 100 млн. долл.