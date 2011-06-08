Между Тернополем и Луцком построят воздушную линию электропередач.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, для обсуждения направлений и особенностей строительства трассы воздушной линии электропередач 330 кВ Луцк Пивнична-Тернополь было проведено совещание при участии заместителя главы областной государственной администрации Николая ГОЛОВАЧА, представителей ДП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», проектной организации «ПРАТ ДЕКС», глав райгосадминистраций и других государственных инстанций.

«Строительство воздушной линии электропередач 330 кВ Луцк Пивнична-Тернополь обеспечит надежное электроснабжение потребителей Тернопольской области, при этом уменьшит разгрузку Ровенской атомной электростанции на 450 Мвт», – отметил во время совещания Н.ГОЛОВАЧ.

По его данным, в строительство линии электропередач государством будет инвестировано свыше 450 млн. грн.

По результатам совещания всем причастным разрешительным структурам поручено обеспечить в кратчайшие сроки рассмотрение и согласование материалов выбора места расположения земельных участков для размещения ВЛ ЗЗ0 кВ Луцк Пивнична-Тернополь в части предоставления ГП НЭК «Укрэнерго» и привлеченным подрядным организациям соответствующих выводов и оформления актов выбора земельных участков.