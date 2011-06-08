Суд подтвердил законность возбуждения уголовного дела против Тимошенко

Апелляционный суд города Киева подтвердил законность возбуждения уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО за подписание ею газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, суд отклонил жалобу Ю.ТИМОШЕНКО, подтвердив законность постановления Печерского районного суда столицы от 16 мая 2011 года.

Кроме того, суд заметил, что не в его полномочиях рассматривать дело по существу и давать оценку доказательствам, содержащимся в материалах дела.