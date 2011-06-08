Цена газа в структуре себестоимости украинской метпродукции может вырасти до 12-17%

Производственно-хозяйственное объединение «Металлургпром» прогнозирует, что в случае повышения цены на импортируемый природный газ в IV квартале 2011 года до 500 долл. за 1 тыс. куб. м, цена газа в структуре себестоимости украинской металлопродукции может вырасти до 12-17%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор объединения Василий ХАРАХУЛАХ заявил на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске 8 июня.

В.ХАРАХУЛАХ подверг критике экспертов, высказывающих мнение, что металлурги и 500 долл. за 1 тыс. куб. м газа переживут, и подкрепляющих свою позицию тем, что в структуре себестоимости металлургической продукции природный газ занимает только 6-7%.

«Эти апологеты забывают о том, что 6-7% природный газ занимает только в структуре собственного производства метпредприятий. Но, кроме того, цена газа влияет также на стоимость металлургического сырья и материальных ресурсов. И это будет уже не 6-7% в структуре себестоимости, а порядка 12-17% (в зависимости от предприятия). А 12-17% - это уже ощутимая добавка, которая существенно ухудшит конечный результат металлургов от реализации продукции», - сказал В.ХАРАХУЛАХ.

Он также отметил, что цена природного газа на границе Германии составляет 338 долл. за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

6 июня председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долл. за тысячу кубометров.