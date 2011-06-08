Украина собрала сумму, необходимую для строительства конфайнмента на ЧАЭС - Азаров

Украина практически собрала сумму, необходимую для строительства нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО в Вене.

«Мы понимаем, что обязаны обеспечить безопасность этого объекта для Украины и для Европы», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

На сегодняшний день стоимость этого проекта составляет свыше 1 млрд. евро, украинская власть заявляет о необходимости на начальном этапе собрать 740 млн. евро.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.