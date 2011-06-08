Северодонецкая ТЭЦ будет переведена на угольное топливо

Госпредприятия «Северодонецкая теплоэлектроцентраль» будет переведено на угольное топливо.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганской областной организации КИУ, об этом сказал исполняющий обязанности директора ТЭЦ Владимир ГРИЦИШИН во время встречи с трудовым коллективом станции.

По словам В.ГРИЦИШИНА, перевод Северодонецкой ТЭЦ на угольное топливо не поддерживается городской властью. Так, городской голова Валентин КАЗАКОВ недавно высказывал мнение, что утилизация или захоронение шлаков, образующихся при сжигании угля, потребует расходов, которые могут превышать экономию на топливе. И эти дополнительные расходы лягут на тарифы. Категорически против возвращения Северодонецкой ТЭЦ на угольное топливо местная экологическая общественность, в «Зеленом свите» считают, что при этом резко возрастут выбросы загрязняющих веществ – оксидов серы и летучей золы. А предприятие находится практически в центре густонаселенного региона, с населением более 300 тыс. человек.

В,ГРИЦИШИН сообщил, что поддерживает перевод станции на угольное топливо министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, а харьковская группа предприятий АТТ уже разработала проектные предложения по реконструкции котла ТП-85 А с переводом его на сжигание местного угля. Управляющий группой АТТ А.ШОМИН считает, что в результате отказа от использования природного газа удастся обеспечить рентабельность отпускаемой ТЭЦ продукции свыше 40% при расчетном сроке окупаемости проекта 2,5 года.

За год, с июля прошлого года, НКРЭ увеличила тарифы на тепловую энергию, производимую на Северодонецкой ТЭЦ, на 34%, и ее тепло стало самым дорогим среди других ТЭЦ Украины: 263,41 грн./Гкал для населения и 587,53 грн./Гкал для других потребителей.

Справка УНИАН. 7 июня состоялось представление коллективу ТЭЦ нового и.о. директора госпредприятия «Северодонецкая теплоэлектроцентраль», бывшего городского головы Владимира ГРИЦИШИНА. Приказ о его назначении был подписан министр энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО 2 июня.