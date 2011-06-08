Украина выполнила обязательства по вывозу высокообогащенного урана - Азаров

Украина на сегодняшний день практически выполнила свои обязательства по вывозу высокообогащенного урана.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО.

«Таким образом, Украина сделала очередной значительный вклад для обеспечения глобальной ядерной безопасности», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.