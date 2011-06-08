Украина примет участие в конференции МАГАТЭ, посвященной ликвидации аварии на «Фукусиме»

Украина в конце июня примет участие в конференции МАГАТЭ по вопросам ликвидации последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил об этом в ходе встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО.

В.ЛУКЬЯНЕНКО подчеркнул, что премьер-министр назвал важной эту конференцию.

В свою очередь, Ю.АМАНО отметил, что участие Украины в этой конференции является чрезвычайно важным, поскольку она имеет большой опыт в ликвидации последствий аварии на АЭС.