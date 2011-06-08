Работники ЗЗФ просят Президента и депутатов вмешаться в ситуацию с тарифами

Работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» обратились с открытыми письмами к Президенту и народным депутатам Украины, в которых просят вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий.

Как сообщили УНИАН авторы писем, данные обращения были направлены высшим должностным лицам после посещения работниками ЗЗФ ряда центральных органов исполнительной власти, отвечающих за проведение энергетической политики государства.

Работники ЗЗФ просят высших должностных лиц государства "оказать содействие в установлении справедливых тарифов на электроэнергию, не выше чем у конкурентов, а именно 0,32 грн. за киловатт, что соответствует статусу наиболее крупных энергоемких предприятий".

"Мы убедительно просим Вас вмешаться в решение данной проблемы, а также в повышение ответственности чиновников для должного исполнения ими возложенных на них обязанностей на благо Украины", - отмечается в письме.

В этой связи работники ЗЗФ отмечают, что 8 июня они хотели встретиться с руководством или представителями Министерства энергетики и угольной промышленности Украины с тем, чтобы "проинформировать о ходе выполнения решений, принятых на многотысячном митинге 31 мая, о выполнении мероприятий по возобновлению производства на ферросплавных предприятиях в сроки и с результатами, которые позволят нам сохранить рабочие места". При этом, по словам авторов письма, о своем визите и желании встретиться они уведомили заранее. В то же время, по словам работников ЗЗФ, они "были выслушаны с откровенным безразличием, с явным желанием замять, затереть решение проблем в общих фразах и ничем не обязывающих отговорках, пустых обещаниях без указания конкретных мер и хотя бы приблизительных сроков". "Мы не увидели даже желания и не получили никакого вразумительного ответа на выполнение требований, принятых на многотысячном митинге 31 мая", - отмечается в письме.

По словам авторов письма, это в очередной раз подтверждает тот факт, что "чиновники безответственны к выполнению своей работы, в результате которой тысячи людей могут остаться без работы и без средств к существованию".

Авторы письма также отмечают, что подобное безответственное поведение может привести к остановке предприятия с мировым именем и уникальными технологиями; сокращению более 2000 человек, снижению на треть заработной платы и росту социальной напряженности в регионе; потерям государства только за 6 месяцев т.г. от нереализованной электроэнергии на сумму 286 млн. грн., а до конца года они могут еще составить более 500 млн. грн.; потерям бюджета и социальных фондов на сумму более 85 млн. грн. в год.

Работники ЗЗФ высказывают уверенность, что "решение находится здесь – в Киеве". "Мы также убеждены, что создание справедливых условий для работы отечественного производителя должно быть приоритетным направлением в работе государственной власти", - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье 31 мая состоялась многотысячная акция протеста металлургов и работников горно-металлургической отрасли региона, выступающих против масштабных увольнений на предприятиях, основной причиной которых является рост цен на электроэнергию для крупных промышленных предприятий, вследствие чего работа предприятий ГМК становится нерентабельной.

По данным представителей профсоюзов, выступающих на акции протеста, «горно-металлургический комплекс, при всем своем потенциале, трещит по швам».

«За 10 лет в запорожском регионе сокращено около 18 тысячи рабочих, при этом 7 тысяч рабочих сократили только за последние два года», - утверждает председатель Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Валерий КОЗУБ. Причиной резкого осложнения экономического положения предприятий ГМК является рост затрат на электроэнергию, произошедший вследствие повышения тарифов и перевода предприятий на 2-й класс потребления электроэнергии. По словам В.КОЗУБА, последствия остановки предприятий, резкое сокращение численности и выброс трудового потенциала в теневую экономику для Запорожской области будут катастрофическими, так как в ГМК Запорожской области трудится более 60 тыс. человек, от которых зависит уровень жизни их семей – свыше 200 тыс. человек.