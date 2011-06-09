Нефть набирает в цене на фоне решения ОПЕК

На мировых торгах в четверг, 9 июня, цены на нефть растут на фоне решения ОПЕК не увеличивать квоты на нефтедобычу.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,41 доллара, или на 0,41% - до 101,15 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,03 доллара, или на 0,03% - до 117,88 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Напомним, 8 июня представители государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ходе очередного заседания в Вене не смогли договориться о повышении квот на добычу "черного золота". Картель надеется вернуться к этому вопросу через три месяца. Сейчас квота ОПЕК на добычу нефти составляет 24,845 миллиона баррелей в день.