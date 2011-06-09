Новый удар для Беларуси - Россия ограничила поставки электроэнергии

Россия ограничила поставки электроэнергии в Белоруссию за долги, сообщил РИА Новости источник в компании "Интер РАО ЕЭС" (IRAO) - российском экспортере электроэнергии. Ограничение составит 200-300 МВт, отметил собеседник агентства.

Белорусская сторона, по данным на конец рабочего дня среды, не перечислила средства за поставленную Россией электроэнергию, сообщил РИА Новости источник в компании "Интер РАО". "Белорусские партнеры денег на конец рабочего дня не перечислили", - сказал собеседник агентства.

Белоруссия задолжала за электроэнергию, поставленную в марте-апреле текущего года. Источник в "Интер РАО" говорил РИА Новости, что долг белорусской стороны составляет около 1,5 миллиарда рублей. По словам собеседника агентства, российская компания уже уведомила Белоруссию о том, что с 00.00 мск 9 июня планирует снизить объем поставляемой электроэнергии на 200 МВт.

Помощник министра энергетики Белоруссии Людмила Зенькович заверила в среду, что белорусская сторона намерена как можно быстрее решить возникшие проблемы с поставками электроэнергии из России. В среду газета "Коммерсант" написала, что Россия с 9 июня может почти вдвое сократить поставки электроэнергии Белоруссии, урезав их на 200 МВт, поскольку Минск накопил долг. При этом, по данным источников газеты, ограничение поставок продлится десять дней, и после 19 июня поставки могут быть вовсе приостановлены, если не будет достигнута договоренность по погашению задолженности.