Азаров поручил Минэнерго проанализировать газовые контракты России с другими государствами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности рассмотреть условия поставок газа по контрактам России с другими государствами для изучения вопроса пересмотра цены для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Если говорить коротко, то главным результатом переговоров стало то, что наши аргументы о невыгодности и несправедливости для Украины этого соглашения были услышаны, и принято решение поручить рабочей группе комитета по вопросам энергетики в короткие сроки рассмотреть системные вопросы по газовому контракту», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что этот вопрос должен быть рассмотрен в комплексе и в сравнении с другими подобными контрактами. «Впервые российская сторона согласилась в качестве сравнительной базы рассмотреть условия поставок и ценообразования российского газа в другие европейские страны. Поэтому я поручаю Министерству энергетики и угольной промышленности, нашей переговорной группе тщательным образом проанализировать аналогичные условия "Газпрома" с другими странами. Убедительно доказать, что условия контракта для Украины являются наихудшими и не отвечают обычным рыночным условиям ценообразования", - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам главы украинского правительства, «наша сила в этих переговорах - это сила аргументов».

По мнению Н.АЗАРОВА, эти аргументы должны быть безукоризненными и неопровержимыми. Он выразил уверенность в положительном результате этих переговоров. «Потому что это будет означать выгоду не для одной из сторон, а взаимный выигрыш. Ведь вопрос справедливой обоснованной цены на газ - это вопрос стабильного развития украинской экономики, что означает - как мы увидели на фактах - взаимовыгодное развитие также экономики России», - отметил премьер-министр.

Справка УНИАН. "Газпром" и "Нафтогаз" 19 января 2009 года подписали два контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита газа через Украину на 2009-2019 годы. Сейчас Украина добивается пересмотра формулы цены на газ, считая ее несправедливой. Россия заявляет, что ее удовлетворяет действующий контракт, однако она готова рассмотреть предложения Украины.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

6 июня председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составлять 500 долл. за тысячу кубометров.