«Укрнафта» сменила логотип (фото)

ПАО «Укрнафта» сменило свой логотип и представило новую брендовую стратегию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что новый логотип сохраняет основные черты старого и, в тоже время, он более понятный, современный, в нем легко узнаются основной род деятельности и географическая принадлежность «Укрнафты».

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – лидирующая среди нефтегазовых компаний Украины, акции которых размещены на биржах. Компания добывает более чем 65% нефти, более 25% газового конденсата и более 12% от объема природного газа, который добывается в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными добывающими подразделениями (Охтырканефтегаз, Черниговнефтегаз, Полтаванефтегаз, Долинанефтегаз, Надворнаянефтегаз, Бориславнефтегаз) и тремя газоперерабатывающими заводами.

Вместе с этим, «Укрнафта» – одна из лидирующих компаний на украинском рынке по реализации нефтепродуктов. Компания владеет сетью автозаправочных станций в количестве 563 АЗС, которые расположены почти во всех регионах Украины. АЗС работают под брендом «Укрнафта».