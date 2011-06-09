СП по строительству в Украине завода фабрикации ядерного топлива создадут до конца года – «ТВЭЛ»

Москва. Совместное предприятие по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива планируется создать до конца этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил вице-президент «ТВЭЛ» Василий КОНСТАНТИНОВ.

«Сейчас мы заканчиваем обсуждение всех необходимых документов по созданию СП, которое будет являться строителем этого завода. Мы до конца года планируем зарегистрировать СП», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.

По его словам, непосредственно строительные работы начнутся после завершения разработки ТЭО и утверждения его в соответствии с украинским законодательством, а на его основе будет создан проект завода.

В.КОНСТАНТИНОВ также сообщил, что выбраны базовые площадки для строительства, но, тем не менее, точное определение места даст ТЭО, а дальше к этому месту будет привязываться проект.

Он отметил, что стороны найдут чем загрузить завод даже в условиях, когда российские производственные мощности по производству ядерного топлива достаточны.

«Мы найдем чем загрузить этот завод. Российская программа агрессивная и амбициозная по строительству ректоров как внутри страны, так и за рубежом», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.

По его словам, на заводе будет выпускать усовершенствованное топливо ТВСА-12.

Справка УНИАН. 27 октября 2010 года топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Согласно договору, доля Украины в СП составит 50%+1 акция, России – 50%-1 акция.

Ранее «ТВЭЛ» прогнозировал юридическое оформление совместного предприятия по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива к концу 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

5 ноября 2010 года "Ядерное топливо" определило ГП "УкрНИПИпромтехнологии" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) разработчиком ТЭО строительства завода. Разработку ТЭО планируется завершить до мая 2011 года.