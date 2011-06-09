Украина планирует через 5-7 лет начать добычу сланцевого газа – Бойко

Украина планирует через 5-7 лет начать добычу сланцевого газа.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая на Международном экономическом форуме (World Economic Forum) в Вене 8 июня, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля.

«Мы внимательно изучаем опыт Америки в этой технической революции. Мы пытаемся пройти этот путь быстрее, чем в Америке – там потребовалось 20 лет на реализацию проекта. Я думаю, что у нас уйдет на это не более 5-7 лет», – сказал министр.

При этом он добавил, что «мы уже начали этот процесс, выдали первую лицензию, подготовили аукционы… Американские компании уже подписали соглашения с нашими национальными компаниями, чтобы начать эту работу».

Также Ю.БОЙКО отметил, что сейчас строятся различные газопроводы и нефтепроводы из Каспийского бассейна в Европу.

«Что важно для Европы? Для Европы важны не только новые пути доставки газа, но и диверсификация ресурсной базы. Вот почему при выборе «Набукко» или «Южный поток», я считаю, Европа должна понимать, что «Набукко» – это новая ресурсная база, в то же время «Южный поток» – это та же база, которая существует на сегодня», – сказал министр.

При этом он отметил, что «вот почему мы считаем, что необходимо предложить нашим российским партнерам участвовать в реконструкции нашей системы… это нужно сделать в ближайшие месяцы».

Как сообщал УНИАН, в начале марта Ю.БОЙКО заявлял, что Украина планирует до середины 2012 года оценить потенциальные запасы сланцевого газа.

По его словам, эксперты из США считают, что ситуация со сланцевым газом в Украине еще привлекательнее, чем в США, «но реальная ситуация будет ясна до середины 2012 года».

Также министр напомнил, что Украина сейчас активно ведет переговоры с ведущими мировыми энергетическим компаниями, имеющими опыт разработки и добычи месторождения сланцевого газа.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.

По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.