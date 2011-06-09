Предложение России по цене на газ является давлением на Украину, считают в Партии регионов

Народный депутат Украины от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ считает, что российская сторона оказывает давление на Украину, предлагая уменьшить цену на газ за вступление в Таможенный союз.

Как сообщается на сайте Партии регионов, об этом депутат заявил в эфире «5 канала».

“Безусловно, я считаю это предложение давлением на Украину”, - сказал В.ЛУКЬЯНОВ. “Такой формат переговоров - недопустимый. Когда увидел, какие жесткие условия выдвигаются Украине в ситуации переговоров относительно уровня цен на голубое топливо, у меня появились сомнения и оговорки”, - добавил он.

В.ЛУКЬЯНОВ отметил, что необходимо реформировать жилищно-коммунальное хозяйство, предпринимать меры по энергосбережению. “Нужно отрабатывать все возможности для уменьшения энергозависимости. Это, безусловно, должна быть наша стратегическая позиция”, - отметил он. При этом депутат подчеркнул, что Партия регионов всегда была, есть и будет проукраинской партией. “И мы всегда были против того, чтобы в Украине хозяйничал кто-либо другой, а не украинцы и украинский бизнес, украинские граждане и украинская власть. Партия регионов является патриотической силой”, - добавил депутат-«регионал».