«Газпром нефть» рассматривает возможность приобретения АЗС в Украине

ОАО "Газпром нефть" рассматривает возможность приобретения автозаправочных станций в Украине.

Об этом сообщил журналистам в четверг глава российской компании Александр ДЮКОВ, передает РИА Новости.

Говоря о планах компании в Украине, А.ДЮКОВ сказал: «Рынок достаточно интересный, перспективный, мы рассматриваем возможность».

При этом, глава "Газпром нефти" отметил, что для компании важно, чтобы актив был качественным.

«Задачи любой ценой выйти на украинский рынок для нас нет», - подчеркнул он.

По словам гендиректора, компания изучает ряд возможностей.

Он не назвал конкретные активы и возможный размер сети АЗС.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром нефть» (ранее – «Сибнефть») является дочерним предприятием «Газпрома», которому принадлежит 95,68% акций. Компания занимает пятое место в России по объемам добычи нефти. Чистая прибыль компании по РСБУ в I квартале текущего года возросла почти в 1,7 раза и составила 23,759 миллиарда рублей.

«Газпром нефть» владеет разветвленной сетью автозаправочных станций, в состав которой входит 1 596 АЗС, расположенных в России, странах СНГ и Европе.