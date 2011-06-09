Предприятия ГМК должны иметь спецтариф на электроэнергию - эксперты

Предприятия горно-металлургического комплекса должны иметь специальный тариф на электроэнергию. Об этом УНИАН сообщили опрошенные эксперты.

Так, по словам аналитика инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислава ЗЕЛЕНЕЦКОГО, в ситуации когда Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) находится на пороге закрытия, было бы разумно снизить тариф на электроэнергию для этого предприятия, переведя ЗЗФ на тарифы для 1-го класса потребителей, которые на 24% ниже тарифов для 2-го класса" (на котором ЗЗФ работает с начала 2011 года – ред.). «Данная проблема вызвана текущей моделью украинского рынка электроэнергии. Нерыночные механизмы, которые лежат в его основе, постепенно начинают проявляться. Я имею ввиду перекрестное субсидирование, из-за чего тариф для промышленности значительно выше экономически обоснованного» - отметил аналитик.

Аналитик компании Foyil Securities Алексей НЕКРАСА также обращает внимание на отсутствие рыночной логики в регулировании государством взаимодействия поставщиков и потребителей электроэнергии. «С одной стороны, создаются компании, которые производят электричество из альтернативных или возобновляемых источников, и получают за это более высокий тариф, что позволяет таким проектам окупиться за 3-5 лет. А с другой стороны промышленные предприятия не могут работать из-за высоких цен на электроэнергию. Если уж вся эта система регулируется в ручном режиме, следует, не только повышать тарифы для одних производителей, но и давать более низкие тарифы некоторым потребителям, например для ЗЗФ» - отметил А.НЕКРАСА.

Сложившаяся ситуация с тарифами на электроэнергию для ферросплавных предприятий страны, отмечает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО, привела к тому, что украинские металлургические предприятия вынуждены импортировать ферросплавы, в том числе из-за вынужденной остановки их производства на ЗЗФ. «В стране появляется дефицит ферросплавов. Украинских производителей с отечественного рынка вытесняют зарубежные конкуренты. 6 июня Кабмин дал поручение ряду ведомств подготовить предложения относительно тарифов для метпредприятий Запорожья, которые объективно нуждаются в применении дифференцированного тарифа на электроэнергию. Государственная поддержка энергоемких производств успешно применяется в цивилизованных странах. Украина не должна находиться вне мирового тренда» - сообщил В.БУТКО.

Как сообщал УНИАН, работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» обратились с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просят вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Данные обращения были направлены высшим должностным лицам после посещения работниками ЗЗФ ряда центральных органов исполнительной власти, отвечающих за проведение энергетической политики государства.

Работники ЗЗФ просят высших должностных лиц государства "оказать содействие в установлении справедливых тарифов на электроэнергию, не выше чем у конкурентов, а именно 0,32 грн. за киловатт, что соответствует статусу наиболее крупных энергоемких предприятий".