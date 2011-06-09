Цена реализации сжиженного газа на аукционе УМВБ снизилась на 1,7%

Средняя цена реализации сжиженного газа 9 июня на аукционе №34УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 1,7%, или на 132,32 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 7434,67 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,086 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 8 млн. 74,05 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 2 июня на аукционе №33УТН на УМВБ снизилась на 5,9%, или на 471,51 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 7566,99 грн. за тонну с НДС.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.