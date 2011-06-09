Германия заинтересована в строительстве двух ветроэлектростанций в Крыму

Инвесторы из Германии заинтересованы в строительстве ветроэлектростанций общей мощностью 400 МВт в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Общий объем инвестиций по проекту составляет около 600 млн. евро.

Заместитель председателя Совета министров - министр регионального развития и ЖКХ Крыма Азиз АБДУЛЛАЕВ в четверг, 9 июня, обсудил вопрос реализации проектов с представителями немецкой компании WKN Windkraft Nord AG.

Представитель инвестиционной компании Мартинус ШЕРВАЙТ и делегат немецкой экономики в Украине Карин РАУ отметили, что для немецкой стороны Крым представляет большой интерес в вопросе развития альтернативных источников энергии. «Мы готовы поделиться своим двадцатилетним опытом в части реализации проектов возобновляемых источников энергии. Мы можем передать наши знания, технологии и опыт, чтобы адаптировать и применить их на территории автономии», - сказал представитель WKN Windkraft Nord AG.

Немцы заявили, что готовы начать строительство уже в 2012 году, если их предложения найдут понимание у руководства Крыма.

А.АБДУЛЛАЕВ также отметил, что стимулирование инновационной промышленности и альтернативной энергетики является «одним из важнейших направлений развития автономии».