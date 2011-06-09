Азербайджан инвестирует в строительство комплекса по переработке нефти и газа 12-13 млрд. долл.

Азербайджан планирует инвестировать в строительство нового комплекса по переработке нефти и газа и производству нефтехимической продукции около 12-13 млрд. долл.

Об этом сообщил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана по стратегическому развитию Тофик ГАХРАМАНОВ, передает РИА Новости.

«Мощность переработки на первых порах составит 10 миллионов тонн сырой нефти и 10-15 миллиардов кубометров природного газа", - сказал Т.ГАХРАМАНОВ в четверг на конференции «Нефть и газ Каспия-2011».

Комплекс будет производить бензин различных марок, горючее для реактивных двигателей и дизтопливо, в том числе на экспорт.

Предполагается, что вложения, к которым также планируется привлечь иностранных инвесторов, окупят себя в течение 6-7 лет.

Комплекс площадью около 1,5 тыс. га будет построен в 60 км от Баку. Его полная сдача в эксплуатацию ожидается в 2018-2020 гг.

Напомним, сейчас в Азербайджане действуют два нефтеперерабатывающих завода мощностью в 22 млн. тонн в год, которые загружены примерно на треть, а также один газоперерабатывающий завод.

Нефтехимический комплекс страны, сосредоточенный в основном в городе Сумгаит, в постсоветское время был приведен почти полностью в непригодное состояние.