Group DF ускорит внедрение проектов, направленных на снижение потребления газа

Group DF ускорит внедрение проектов по повышению энергоэффективности химических предприятий и снижению потребления природного газа.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Group DF, об этом заявил управляющий директор группы компаний Group DF Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС на Всемирном экономическом форуме по Европе и Центральной Азии, проходившем 8-9 июня в Вене.

«Химическая промышленность очень зависима от энергоресурсов – 70-80% в себестоимости азотных удобрений составляет природный газ. Рост цен на него сказывается на себестоимости. Снижение энергопотребления – актуальная для нас задача, ее решение определяет конкурентоспособность производимой продукции», - приводит пресс-служба слова Р.ШЕТЛЕР-ДЖОНСА.

По словам управляющего директора, сокращение потребления газа также способствует сохранению естественной природной среды.

Он отметил, что владелец группы компаний Дмитрий ФИРТАШ поставил перед специалистами задачу разработать проекты по сокращению потребления природного газа и электроэнергии на подконтрольных ему азотных предприятиях. «На нескольких предприятиях уже есть позитивные результаты. В частности, на «Ривнеазоте» удельное потребление газа для производства тонны аммиака снижено до 950-970 кубометров – столько же, как на новых химических предприятиях. Средний расход газа на предприятиях в странах СНГ составляет 1050-1100 кубометров на тонну аммиака. В текущем году программа по повышению энергоэффективности внедряется на концерне «Стирол». Ее реализация позволит на каждой тонне аммиака экономить по 30-40 кубометров газа. Кроме того, на «Ривнеазоте» в текущем году планируется завершить установку парогенератора, который позволит предприятию самостоятельно обеспечивать 50% потребностей в электроэнергии», - сообщил Р.ШЕТЛЕР-ДЖОНС

Он подчеркнул, что эти инновационные решения позволяют существенно сократить себестоимость производимой продукции.

Справка УНИАН. В международной холдинговой компании Group DF (GDF), в которой консолидированы принадлежащие Д.ФИРТАШУ активы, находится OSTCHEM Holding, которая объединяет группу химических предприятий в Восточной и Центральной Европе по производству минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана и кальцинированной соды.

Д.ФИРТАШ владеет рядом крупных химических предприятий Украины: ОАО «Азот» (Черкассы), ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ПАО «Концерн «Стирол» (Горловка Донецкой обл.) и ОАО «Ривнеазот». Также к активам Д.ФИРАТАША в титановой отрасли относятся «Крымский титан» (Армянск, АРК, принадлежит 50%-1 акция), его филиалы «Иршанский горно-обогатительный комбинат» (Житомирская обл.) и «Вольногорский горно-металлургический комбинат» (Днепропетровская обл.). Кроме того, к активам Д.ФИРТАША относятся ОАО «Крымский содовый завод» (Красноперекопск, АРК) и банк «Надра».

Кроме Украины, бизнесмен владеет компаниями в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на Кипре, в Таджикистане, Швейцарии, Эстонии.