Цена нефти продолжила рост на позитиве из США

На мировых торгах в пятницу, 10 июня, цены на нефть продолжили рост на фоне сокращения дефицита торгового баланса в США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,1 доллара, или на 0,1% - до 101,81 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,2 доллара, или на 0,17% - до 119,77 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился до 43,7 млрд долл. с мартовского показателя в 46,8 млрд. долл. Аналитики предполагали, что дефицит баланса в апреле вырастет до 48,8 млрд. долл.