Поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 20,6%

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-мае т.г. сократились на 20,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3 млн. 646,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По данным источника, в январе-мае т.г. украинские НПЗ переработали 3 млн. 762,3 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 3,3%, по сравнению 2009 годом, до 11 млн. 56,8 тыс. тонн. В 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год.