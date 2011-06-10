Цены на бензин за неделю изменились по-разному

С 3 по 10 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы, с 3 по 10 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-80 – сохранились на уровне 9,47 грн./литр;

бензин А-92 – увеличились на 0,9% - с 9,89 грн./литр до 9,98 грн./литр;

бензин А-95 – сохранились на уровне 10,33 грн./литр;

дизельное топливо – снизились на 0,4% - с 9,79 грн./литр до 9,75 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.