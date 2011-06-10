«Укрэксимбанк» получит 200 млн. долл. от ВБ для финансирования энергоэффективных проектов

Председатель правления ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» Николай УДОВИЧЕНКО и директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР подписали договорные документы по Проекту по энергоэффективности – Гарантийное соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Соглашение о займе между АО «Укрэксимбанк» и МБРР и соответствующие дополнительные письма.

Об этом говорится в сообщении «Укрэксимбанка», переданном агентству УНИАН.

В соответствии с указанными соглашениями, Всемирный банк предоставит «Укрэксимбанку» в рамках Проекта по энергоэффективности под государственные гарантии кредитные ресурсы в объеме 200 млн. долл. сроком до 30 лет.

Проект по энергоэффективности направлен на снижение энергоемкости в промышленности Украины и уменьшение потерь энергии в коммунальном секторе, в частности, в теплоснабжении, с привлечением сбалансированного финансового посредничества.

За счет полученных средств «Укрэксимбанк» будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты на финансирование энергоэффективных инвестиционных проектов, в том числе и через другие коммерческие банки.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк», г. Киев) – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

«Укрэксимбанк» в I квартале 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увеличил чистую прибыль в 1,8 раза – до 17,130 млн. грн.