Лисичанский НПЗ в январе-мае увеличил переработку на 11,8%

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЧАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-мае увеличил переработку нефтяного сырья на 11,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 81,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-мае на Лисичанский НПЗ увеличились на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 109,4 тыс. тонн.

В январе-мае Лисичанский НПЗ увеличил производство бензина на 17,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 627,8 тыс. тонн, дизельного топлива – на 20,8% – до 620,6 тыс. тонн, мазута – на 14,6% – до 631,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Лисичанский НПЗ сократил переработку нефтяного сырья на 2,8%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млн. 813,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.