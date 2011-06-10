«Наша Украина» предлагает привлечь Европейский Союз к газовым переговорам с Россией

Партия «Наша Украина» предлагает привлечь Европейский Союз к украинско-российским газовым переговорам

Об этом говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии.

В партии отмечают, что российская власть ведет газовые переговоры с Украиной «с позиции превосходства, диктата и экономического шантажа и фактически ведет экономическую войну против Украины, а это абсолютно противоречит как международному праву, так и дружественным отношениям между двумя странами, о которых любят говорить российские политики».

«Навязчивые ультиматумы российской стороны относительно пересмотра цены на газ только в случае вступления Украины в Таможенный союз или слияния НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" является абсолютно неприемлемыми, поскольку угрожают потерей стратегических экономических перспектив, государственного суверенитета и противоречат евроинтеграционному курсу нашей страны», - отмечается в заявлении.

Эта ситуация, по мнению авторов заявления, показывает, что Кремль продолжает проводить в отношении Украины имперскую политику доминирования всего российского над украинским, политику экономических войн, которые были начаты еще против Президента Викторе ЮЩЕНКО.

«Наша Украина» считает, что единственный способ разорвать российскую газовую петлю – это курс на сокращение зависимости Украины от российских энергоносителей, сокращение потребления природного газа и внедрения энергосберегающих технологий.

«Мы убеждены, что украинско-российские газовые переговоры должны быть продолжены в трехстороннем формате с привлечением Европейского Союза. Это будет способствовать заключению новых газовых контрактов для Украины на европейских принципах равноправия и уважения к интересам потребителей», - заявили в «Нашей Украине».