Литвин членам Кабмина: ищите новые аргументы в переговорах с Россией по цене на газ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал членов правительства искать новые аргументы в переговорах с Россией относительно цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Новоград-Волынськом в рамках инвестиционного форума “Звягельщина инвестиционная”.

По словам В.ЛИТВИНА, цена на газ для Украины не является общеевропейской, а значительно выше, чем для других стран.

“Украина должна искать в переговорах с Россией относительно газа другие аргументы, но делать это спокойно, взвешено и, я думаю, что абсолютно понятно, что в этом вопросе пока еще не может быть быстрого результата”, - сказал председатель ВР.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что именно поэтому украинским политикам и чиновникам не следует рассчитывать на быстрый результат в переговорах по упомянутому вопросу, и спрогнозировал, что правительству придется провести еще много переговоров.

“Нет результата, и, я думаю, что его сразу не будет. Опять же, я уверен, что у нас есть все же возможность отстаивать в вопросе цены на газ ту позицию, которая является справедливой и объективной для Украины. Мы, как и Россия, заинтересованы в том, чтобы иметь прогнозируемые отношения, как и по вопросу цены на газ, так и по другим вопросам политического и экономического характера”, - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 июня, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ провел с главой российского правительства Владимиром ПУТИНЫМ переговоры по снижению цены на газ.

На совместной пресс-конференции по итогам заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Москве Н.АЗАРОВ отметил, что формула ценообразования на газ для Украины не такая идеальная, как говорит о ней российская сторона.

Вместе с тем украинский премьер отметил важность согласия В.ПУТИНА предметно обсуждать вопрос о возможности изменения цены на газ.

9 июня премьер-министр Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности рассмотреть условия поставок газа по контрактам России с другими государствами для изучения вопроса пересмотра цены для Украины.

«Если говорить коротко, то главным результатом переговоров стало то, что наши аргументы о невыгодности и несправедливости для Украины этого соглашения были услышаны, и принято решение поручить рабочей группе Комитета по вопросам энергетики в сжатые сроки рассмотреть системные вопросы по газовому контракту», - сказал Н.АЗАРОВ.