Цена газа утратит стратегическое значение, если заняться энергосбережением - Гриценко

Цена российского газа утратит стратегическое значение, если украинская власть займется энергосбережением и диверсификацией в сфере энергетики.

Об этом заявил в эфире «Шустер Live» народный депутат, лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что Россия проводит жесткую политику, и всех уступок украинской власти для нее маловато.

«ЯНУКОВИЧ «съехал» с темы Голодомора, которая раздражала Россию, сказал «НАТО - нет», утвердил внеблоковый статус, продлил срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе, но России не нужные частицы, она хочет все», - подчеркнул депутат.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что неуступчивая позиция РФ относительно пересмотра газовой формулы - это не стратегическое партнерство.

«Я не принадлежу к Партии регионов, но мне было грустно смотреть, как унижали Украину. Потому что, на самом деле, в Москве унижали не АЗАРОВА, а всех нас вместе взятых», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО призвал осознать, что Россия не пересмотрит свою позицию, поэтому задание для Украины – отстаивать собственную политику.

Главное задание, по мнению А.ГРИЦЕНКО, заключается в том, чтобы уменьшить энергопотребление на единицу продукции и снизить частицу газа в энергетическом балансе.

Он советует Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ провести ревизию энергетических ресурсов: компаний, которые имеют лицензии на добычу газа, и в действительности этот газ экспортируют, навести порядок в угольной отрасли, в частности на тысячах копанок Донбасса, заняться разработкой черноморского шельфа, вспомнить, что Украина ежегодно получала свыше 25 млрд. кубов за транзит, пока не появилось «РосУкрЭнерго», восстановить гидроэнергетику, осваивать возобновляемые источники.

Если такая энергетическая реформа будет проведена, то А.ГРИЦЕНКО убежден, что украинская экономика станет конкурентной, а страна, наконец, будет проводить суверенную политику.

«И тогда пусть Россия устанавливает хоть миллион долларов за кубометр. Пусть она этот газ добывает, сжигает, хоть в консервные банки закатывает – нас это не будет интересовать», - подчеркнул он.