В Беларуси ограничен вывоз автомобильного топлива физическими лицами

Совет министров Беларуси ограничил объемы вывоза автомобильного топлива из страны физическими лицами.

Соответствующее постановление Совмина от 10 июня размещено на сайте правительства Беларуси.

Согласно документу, автотопливо может вывозиться как товар для личного пользования лишь в том случае, если физическое лицо выезжает из страны на транспортном средстве не чаще одного раза в течение 5 суток. Действие этой нормы не распространяется на: сотрудников дипломатических представительств, представителей международных организаций и членов их семей; физлиц, работающих в государственных органах и иных государственных организациях, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, направляемых в служебные командировки за границу; работников государственных организаций государств – членов Таможенного союза; водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки пассажиров – при предъявлении разрешений на перевозку; физлиц, пересекающих таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь на основании трудовых виз, выданных в государствах – членах Таможенного союза либо в иностранных государствах.

Документ вступает в силу с дня официального опубликования.