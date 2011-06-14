Котировки фьючерсов на нефть в понедельник снизились

Котировки индикативных нефтяных фьючерсов в США в понедельник, 13 июня, снизились на 2% и оказались на уровне около 97 долларов за баррель на фоне опасений относительно большого объема запасов и низкого спроса, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,99 доллара - до 97,30 доллара за баррель, и это самый низкий уровень с 17 мая. Цены резко упали после того, как в пятницу им не удалось удержать максимум выше 102 долларов за баррель.

По итогам торгов на ICE июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 32 цента - до 119,10 доллара за баррель. Разница между основными марками нефти, WTI, торгуемой на NYMEX, и европейской Brent, увеличилась до нового рекордного максимума против предыдущего рекорда в 19,49 доллара за баррель, установленного в пятницу.

Прогнозы предусматривают рост мирового спроса на нефть во второй половине текущего года, однако в США спрос почти не изменился по сравнению с прошлым годом, в то время как запасы сырой нефти и основных нефтепродуктов, таких как бензин, остаются высокими.

Аналитики ожидают, что данные, которые выйдут позднее на этой неделе, продемонстрируют небольшой рост запасов нефти и нефтепродуктов в США на неделе 4-10 июня.

Июльские фьючерсы на бензин снизились в цене на 2,09 цента - до 2,9968 доллара за галлон, в то время как июльские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 0,7 цента - до 3,1058 доллара за галлон.