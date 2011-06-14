Иск нефтеимпортеров с требованием остановить спецрасследование против них может нанести убытки государству – эксперт

Иск импортеров нефтепродуктов о признании противоправными действий Межведомственной комиссии международной торговли о проведении специального расследования в отношении импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов может привести к убыткам государства.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик консалтинговой компании UPECO (Киев) Александр СИРЕНКО.

По его словам, нефтеимпортеры максимально затягивают решение суда, потому что хотят за счет украинского бюджета и нефтепереработки решить свои финансовые проблемы.

Так, по его словам, группа «Континиум» выиграла контракт на поставку до конца года бензина с Мозырьского НПЗ (Беларусь).

«Если они не выполнят этот контракт – заплатят неустойку. Если введут пошлину – они его не выполнят. Но, зато после введения пошлины заработает украинская нефтепереработка. А от того, что они ввозят нефтепродукты в Украину страдает наш бюджет, поскольку импортеры платят меньше налогов, чем производители, у которых работают тысячи рабочих», – отметил эксперт.

При этом он добавил, группа «Континиум» – главный спонсор ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов» которая собственно и подала иски против проведения специального расследования.

А.СИРЕНКО напомним, что начало специального расследования в отношении импорта нефтепродуктов инициировали нефтепереработчики. Компании настаивали на введении пошлин для защиты производителей. Расследование было открыто на том основании, что за прошлый год, по данным Минэнергоугля, импорт нефтепродуктов в Украину вырос с 3,8 млн. тонн до 4,5 млн. тонн, что составило около половины рынка. При этом 68% импорта занимало топливо из стран Таможенного союза – Белоруссии, Казахстана и России. А причиной роста импорта стали налоговые преференции, которые импортеры получили от правительств этих стран. В частности, при поставке сырой нефти из РФ в Украину ставка экспортной пошлины составляет порядка 303 долл./тонна. Для сравнения: в Белоруссию и Казахстан нефть поставляется без пошлины.

Напомним, Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» обратилась в Киевский апелляционный административный суд с ходатайством запретить Межведомственной комиссии по международной торговле вводить предварительные спецмеры и меры надзора в рамках спецрасследования в отношении импорта в Украину отдельных видов нефтепродуктов.

Как сообщалось, 24 января Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.