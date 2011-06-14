На Кировоградщине собираются перерабатывать древесину на топливные брикеты

В Кировоградской области планируется запуск предприятия по переработке древесины для получения топливных брикетов как альтернативного источника энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Кировоградского областного совета по итогам совещания между представителями профильных комитетов и управлений областной администрации.

По словам первого заместителя облсовета Александра ШАТАЛИНА, предприятие по переработке древесины планируется открыть на базе КП «Надра Кировоградщины».

«Каждый раз, когда становится вопрос об уборке лесопосадок на территории области, возникает проблема утилизации обрезанных ветвей и другой древесины.

Если нам удастся внедрить технологию переработки древесных отходов, появится возможность перевести часть социальных учреждений региона - а это школы и больницы - на биотопливо. Коммунальное предприятие имеет в своем распоряжение более двух десятков складов, 8 из них мы рассматриваем как базовые для заготовки сырья», - отметил А.ШАТАЛИН.

По его словам, технология изготовления брикетов не слишком затратная, поэтому финансирование такого проекта обеспечить вполне возможно. В то же время, пока остается открытым вопрос относительно объемов сырья. Ответственным ведомствам поручено подготовить необходимую для анализа информацию.